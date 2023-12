Durante la jornada, se viralizó en redes sociales la inesperada reacción de la ministra Carolina Tohá con una concejala de Renca llamada Camila Áviles. En la instancia la mujer que transmitía en “vivo” en Instagram, aprovechó la presencia de la autoridad de Estado para pedirle que pusiera mano dura con la delincuencia en la comuna, sin embargo la ministra del Interior no sé tomó muy bien la intervención.



Áviles le narró a la ministra los problemas de delincuencia de la comuna, en donde relató que hace algunos días habían tenido que vivir una fuerte balacera frente a menores de edad y que en Las Margaritas con Puerto Montt habían hechos delictuales todos los días. “A mí esto me gusta mucho, pero es una raya en el agua. Le quiero pedir que convoque al consejo y si tienen que decretar Estado de Excepción Constitucional, ¡haganlo!”, solicitó agregando que “se pongan las pilas”.



Minisra Tohá insultó a concejala de Renca en transmisión en vivo



Ante la intervención de la concejala del partido Demócratas, la ministra que en un principio se mostraba sonriente se limitó a responder con un insulto, el cual fue ampliamente criticado. “Qué show más patético, hueona”, expresó antes de moverse para retirarse de la actividad en la que participaba.



“Esta era la inauguración de un espacio público acá en Renca. Yo asistí como autoridad. Hablé con la ministra con el mismo respeto que se observa en el video. Le pedí más seguridad para la comuna, le nombré los sectores más difíciles de Renca y lo que recibí de vuelta fue un improperio que no está a la altura de las circunstancias. Ella es una autoridad de gobierno (...), no puede ser. No corresponde”, declaró la afectada a La Tercera.



Por su parte, la ministra Tohá salió a pedir disculpas por lo ocurrido y publicó en “X”: “ Esta mañana utilicé una expresión inadecuada para referirme a la concejala de Renca @cavilesb. Ofrezco de manera pública las respectivas disculpas”.



Sin embargo, la lluvia de críticas siguió en su contra. “Más allá del insulto, en tu frase expresaste lo que realmente piensan de las situaciones que sufrimos todos los días”; “La que actúa de vicepresidente de la república de cuando en cuando tratando de WEONA a una ciudadana mandatada por el pueblo”; “Si no hubiese quedado grabado, pediría disculpas?”; “Si no se hace viral, las disculpas ni se asomarían”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.