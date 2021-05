[VIDEO] Militante del PC le faltó el respeto a René Cortázar al exterior del Metro Pudahuel

La candidata constituyente por el D8 le dijo al ex ministro de Aylwin y Bachelet que "cuánto daño le ha hecho su partido a este país".

Un incómodo momento protagonizaron los candidatos a la Convención Constituyente por el Distrito 8, Valentina Miranda (PC) y René Cortázar (DC), quienes se encontraron en las afueras del Metro Pudahuel.

La militante comunista, Valentina Miranda, ex vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), le dijo al ex ministro de Patricio Aylwin (1990-1994), Michelle Bachelet (2007-2010) y director ejecutivo de TVN (1995-2000) que “los ciudadanos no van a votar por ustedes porque llevan 30 años gobernando para los ricos de este país”.

Según la militante comunista, Cortázar “no debería estar acá haciendo su campaña, debería darle vergüenza”.

En este punto, Miranda recordó que el ex ministro trabajaba en TVN cuando fue despedido Raúl Sohr, antes de referirse al reportaje en Informe Especial sobre la empresa Pizarreño y las víctimas del asbesto, problema que también fue denunciado por el militante comunista y miembro de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto, Eduardo Miño, quien se quemó a lo bonzo frente a La Moneda en 2001.

“Cuánto daño le ha hecho su partido a este país encubriendo delitos y asesinatos financiados por los empresarios. Debería darle vergüenza recibir la plata de los millonarios de este país”, manifestó la candidata del PC.

Ante la situación, el ex ministro de Aylwin y Bachelet mantuvo la calma mientras siguió repartiendo sus volantes a las personas que entraban al Metro.

Finalmente, Valentina le hizo una pregunta a René y mantuvieron un corto diálogo:

Miranda: ¿Dónde vive usted?

Cortázar: Yo vivo donde me da la gana.

Miranda: No conoce el sufrimiento de la gente acá en Pudahuel.

Cortázar: ¿Hasta cuándo va a seguir?

Miranda: Hasta que se vaya. Usted no tiene derecho a estar acá, debería estar en la cárcel. Queremos sacar a todas las personas como usted que le han mentido y robado a este país.

