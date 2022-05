[VIDEO] Martín Lasarte reveló un insólito antecedente sobre el caso Byron Castillo

El entrenador reveló que “si hay una situación que está fuera de justicia o fuera de ley, hay que pagarla”.

Martín Lasarte.

El ex entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, reapareció en redes sociales tras culminar su relación con La Roja tras la derrota ante Uruguay en la última jornada de las eliminatorias, que terminó por sepultar las chances de que La Roja disputara el Mundial de Catar. El estratega ha concedido unas cuantas entrevistas donde ha revelado algunos de los detalles sobre su paso. Por ejemplo, confirmó que hubo indisciplina en la Copa América 2021, explicó cómo reaccionó el camarín a la llegada de Ben Brereton y ahora, en medio del caso que la Federación de Fútbol de Chile levantó contra Ecuador por el jugador Byron Castillo, entregó otro importante antecedente.

“Respecto al tema de pedido de puntos, hay un antecedente del que no mucho se habla. Nosotros hicimos el reclamo en su momento”, señaló el técnico uruguayo, en conversación con la plataforma de streaming Esdrújula. “A mí alguien me avisó de esa situación antes del partido con Ecuador, se hizo el reclamo…, y en aquel momento no sé si es la FIFA, la Conmebol o quien, no dio a lugar la situación y lo dejamos como tema muerto”, agregó.

Por eso, agregó más tarde que el alcance del tema le sorprende, pero aclaró que “si hay una situación que está fuera de justicia o fuera de ley, hay que pagarla”. “No sé cuál es, quién está inquieto o no. Lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta a reglamento, hay que hacerla cumplir”, insistió el DT, que registra pasos por la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Real Sociedad de España.