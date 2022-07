[VIDEO] Karol Cariola le "paró los carros" a Sergio Bobadilla en el Congreso Nacional

"Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio, ¿Qué dijo? ¿Qué ‘ahora hablamos en serio’?”, lanzó la diputada del PC.

Un tenso momento protagonizaron durante la jornada del pasado martes la diputada Karol Cariola (PC) y su par de oposición, Sergio Bobadilla (UDI), mientras se desarrollaban puntos de prensa de las distintas bancadas.

El origen del conflicto se dio cuando la parlamentaria comunista finalizó sus declaraciones. Fue en ese momento cuando el diputado Bobadilla declaró “ahora hablemos en serio”, provocando el enojo de su colega.

"Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio, ¿Qué dijo? ¿Qué ‘ahora hablamos en serio’?”, replicó la diputada del PC.

”Hablemos serios”, le contestó el integrante de la UDI; “¿Y por qué? ¿Usted cree que yo no hablo en serio?”, esgrimió la diputada a lo que el gremialista se defendió diciendo que: ”Yo no me refería a ti”. Finalmente, la parlamentaria comunista le pidió más respeto a su colega de oposición.