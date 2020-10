[VIDEO] Joven dejó en evidencia nuevo montaje de Carabineros en Concepción

El estudiante estuvo injustamente en prisión por culpa de los efectivos de la institución policial.

Una nueva polémica sacude a Carabineros de Chile, luego que un joven detenido en febrero en la Universidad de Concepción por el porte de una bomba molotov, se querellará contra la institución por realizar un montaje que lo mantuvo privado de libertad.

Maximiliano Fraile Lagos ingresó en las últimas horas una querella por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en contra de quienes resulten responsables de lo que se aprecia en un registro de video de un funcionario de la institución.

Las imágenes son parte de la carpeta investigativa, la cual fue cerrada hace unos meses, luego que la Fiscalía de Concepción decidiera no perseverar en contra del imputado.

En el video, grabado el 7 de febrero a eso de las 21:00 horas, se escucha a personal policial hablar sobre un bolso encontrado en el campus universitario y a un joven sindicado como el “22”.

En el registro se aprecia a funcionarios diciendo: “Se carga no más. Listo. Echémosle bencina, si no que la tome, que la tome no más”.

“Aprende a quedarte callado, aprende a quedarte callado un día, un día no más”, continúa el video, donde un carabinero recrimina a otro uniformado.

Montaje.



"Echémosle bencina" "se carga", "quédate callado". 😳



Maximiliano Fraile, detenido en feb x el porte d una molotov, durante una protesta en la U d Concepción, está denunciando q a través d un montaje d Carabineros logró q la Fiscalía lo imputara y lo mantuviera preso pic.twitter.com/t0fEGrbsPC — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) October 9, 2020

🔴| Estudiante de la UdC se querelló contra Carabineros acusando un montaje en su detención (nota en @biobio).

"Se carga no más y listo, echémosle bencina. Si no que la tome, que la tome no más”, dicen los funcionarios de Carabineros. Juzgue usted... pic.twitter.com/n48ZlZWgLO — Tomás González Fernández. (@tomasquizas) October 9, 2020

Fue ese hallazgo el que llevó al joven, hoy liberado de los cargos por porte de artefacto incendiario y en libertad luego de pasar un mes en la cárcel y cuatro meses en arresto domiciliario, a presentar la querella, pidiendo al Ministerio Público por lo que se califica como un montaje detrás de su caso.