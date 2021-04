[VIDEO] JC Rodríguez dejó en ridículo a Heraldo Muñoz tras referirse al llamado de Piñera a CHV

El animador del matinal de CHV dejó marcando ocupado al candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz.

Julio César Rodríguez está en llamas. Tras la bullada polémica sobre la denominada "Variante Piñera", el animador de "Contigo en la Mañana" de CHV se ha encargado de disparar contra todo el mundo político.

En esta oportunidad, el rostro de Turner le "paró los carros" al candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, quien intentó subirse al carro de las críticas contra Sebastián Piñera, pero salió humillado por JC.

Para ser más precisos, en el contexto de la discusión política sobre un tercer retiro de los fondos de pensiones, Contigo en la Mañana invitó para debatir acerca de esta medida a Paula Narváez, Carlos Larraín, Tomás Fuentes y a Heraldo Muñoz . Fue este último, quien al momento de realizar su intervención sobre el tema, decidió decir unas palabras sobre la polémica Variante Piñera.



"A mi me parece absolutamente inaceptable lo que hemos conocido de una llamada telefónica del Presidente de la República o de sus asesores al canal de televisión para callar la voz de un periodista, en este caso tu voz (refiriéndose a Julio César), una voz cítrica. Los presidentes deben estar sujetos a las criticas severas, es sustancial a la democracia. Me parece inaceptable dejar pasar cuestiones como estas y no pueden suceder", comentó el presidenciable.

Sin embargo, el PPD jamás esperó que Julio César le respondiera a dichas palabras de apoyo con una contundente crítica personal.

"Hasta donde sé, porque no me contacto con los jefes del canal, no he recibido alguna llamada por ese tema y jamás he sentido presiones, cosa que agradezco. Pero nosotros nos conocemos de hace muchos años, de cuando yo era director de La Nación y en esa época recuerdo que hubo varios episodios de llamados. Con usted hablamos varias veces", respondió el animador.

"Por ejemplo, cuando llamaron por un reportaje por las acciones de Andrés Zaldívar en Eperva, en la pesquera, que como el diario del Gobierno, que yo dirigía, La Nación, iba a hacer una nota donde se vería perjudicado el presidente del Senado, en ese momento, Andrés Zaldívar, porque tenía acciones en esa pesquera y dábamos cuenta de los movimientos que ellos hacían en el parlamento con respecto a esa", agregó, dejando con una cara de tres metros al político.

