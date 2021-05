[VIDEO] Iván Núñez se emocionó al oír crudo relato de abuelita en el Estadio Monumental

La mujer de casi 75 años reconoció que sus hijos no la llaman "hace 20 años" y que no recibe cooperación de ellos.

Un crudo relato que evidenció el abandono a nuestros adultos mayores realizó una abuelita de casi 75 años a TVN, tras ejercer su derecho a voto en el local del Estadio Monumental en la comuna de Macul.

En conversación con Iván Núñez, la anciana confesó tener una baja pensión, por lo que debe realizar trabajos esporádicos para aumentar su sustento en plena pandemia.

"Las pensiones son tan rebajas que este Gobierno no hizo nunca nada por nosotros que somos de la clase media, con 120 mil pesos ¿se come en un mes? Hago como puedo aseo en algunas casas, cuido a los niños, eso me ayuda. No tengo ayuda de nadie", dijo la abuelita.

Además, reconoció tener un quiebre familiar con sus tres hijos, por lo que ellos tampoco le colaboran y ni acuerdan de ella.

"No quiero saber nada de mis hijos y no les mando saludos... Sabe lo que pasa, es que hace 20 años que no me llaman. Yo acá vivo sola. Ahora ando con un taxi que me está esperando", explicó.

"No me hubiera gustado ser madre...Estaba muerta para ellos, estuve con pena y tristeza, pero mientras tenga vida voy a tirar pa' arriba", cerró, dejando bastante emocionado al periodista de TVN que no pudo seguir con el contacto en directo.