Durante la jornada se hizo viral un violento registro en donde se ve cómo un pasajero agrede a un chofer del servicio de movilidad RED.



La situación, grabada por testigos, ocurrió en San Bernardo y se habría provocado por el no pago de pasajes.



Hombre agrede a chofer y explica los motivos



El chofer del medio de transporte terminó con su rostro ensangrentado.



“Veníamos cargados, con un montón de cosas. Al hacer parar la micro, el conductor no quería abrir la puerta del medio para que ingresara el coche con ella y el bebé”, explicó el agresor, Cristián Salinas para Mega Noticias.



Quien luego agregó que el chofer le habría “sacado en cara” que primero se pide "por favor" y luego se dan las gracias.



Ante esto el sujeto explicó que “el hombre me decía que tenía que dar las gracias, que tenía que pedir las cosas por favor. Que era poco empático. Yo le dije que eso no le corresponde. Que yo pagando el pasaje, si le doy las gracias o no, eso quedaba a mi criterio”.



Según Salinas el chofer comenzó a conducir enojado, saltando con velocidad los lomos de toro y le dijo. “Te picas a choro, voy a ir dejarte a otro lado”.



“Me empezó a decir que donde me viera me iba a pegar. Que porque iba con mi señora yo le hablaba así. Yo le dije: ‘No, amigo, al revés. Si tú no le hubieras dicho nada a mi señora, yo no te hubiera dicho nada a ti. Como tú estás huev... a mi señora y a mi hijo, tengo que dar cara por ellos’”, finalizó agregando que le tiró el extintor del vehículo en la cara.