[VIDEO] Hinchas de Ecuador se burlaron de Eduardo Vargas en partido de la Copa Libertadores

El delantero nacional sintió la presión de los hinchas del Emelec de Ecuador, quienes le recordaron que Chile no irá al Mundial de Catar.

Un curioso momento vivió el delantero chileno, Eduardo Vargas, en el partido de su equipo por los octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco del Atlético Mineiro visitó a Emelec de Guayaquil, país donde el jugador nacional fue víctima de burlas a la hora de ingresar al terreno de juego.

Cuando corría el minuto 84, el goleador nacional fue considerado para ingresar, cuando el partido iba empatado a un gol. Sin embargo desde las gradas aprovecharon para recordarle a 'Edu' que su selección no irá al próximo mundial de Catar. Los ecuatorianos que coparon el estadio Capwell corearon: "No van al Mundial, no van al Mundial", cuando el artillero estaba a punto de ingresar.

El marcador terminó 1 a 1 y el chileno no pudo hacer mucho en los aproximadamente 12 minutos que estuvo sobre el campo de juego. La vuelta entre Atlético Mineiro y Emelec se jugará el próximo 5 de julio en Brasil.