[VIDEO] Helhue Sukni calificó de "hueonas" a Paty Maldonado y Cata Pulido en Instagram

La abogada de los narcos se descargó y le mandó un mensaje sin filtro a las animadoras del programa “Las Indomables”.

La controvertida abogada nacional, Helhue Sukni, publicó un polémico video a través de su cuenta de Instagram, donde se refirió al "portonazo" que sufrió una de las hijas de la "defensora de los narcos".

Y esa oportunidad no la dejaron pasar el dúo más tóxico de las redes sociales. Sí, nos referimos a Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quienes abordaron este tema en su programa "Las Indomables", donde barrieron el piso con la abogada.

"‘No voy a sapear. Me interesa que me devuelvan las cosas…’ ¿Qué es eso?. Tiene que denunciar. En qué quedamos. Si es una abogada tiene que denunciar. Pero de qué estamos hablando, por favor", partió diciendo Maldonado.

La actriz complementó diciendo que "no puedo creerlo, Paty. Francamente. Qué horror que una persona que es abogada, que sabe perfectamente cómo rigen las leyes, sabe cómo es el teje y maneje, que haga este tipo de declaraciones".

"Señora por favor, usted tiene que tener responsabilidad social. De qué estamos hablando", agregó Pulido.

Incluso, la colorina fue más allá y agregó que "lo que haga en su interna, me importa un pucho, pero que lo haga público, le está haciendo un pésimo favor señora".

Finalmente, Pulido cerró diciendo que: "Usted está siendo cómplice de la delincuencia. Bueno, ya sabemos que al defender a muchos narcos, es cómplice, pero además está siendo cómplice a lo mejor de personas que podrían ser futuros asesinos. Es súper grave, Paty".

Pero las críticas no pararon, y la "Maldito" nuevamente metió la cuchara para realizar una reflexión.

"Me llama mucho la atención. Además agreden a las hijas y ella no va a sapear. No, perdóname Cata, pero este país se convirtió en una cloaca", afirmó.

La monumental respuesta de Helhue Sukni

Tras esto, la abogada decidió romper el silencio y se refirió a lo ocurrido con el video publicado en sus redes sociales.

"Saben ustedes amigos que esa guatona de la Patricia Maldonado, estuvo hablando mal de mí y la Cata Pulido… esa que le echó la aniñada a los pacos y que fue una rota, estuvieron hablando mal de mí", partió diciendo la abogada.

Luego agregó: "¿Y qué tienen que hablar de mí esas hueonas? Así es que el video siguiente será contestándole de ellas".

"No tienen nada que andar hablando de mí, deberían decirme las hueas en la cara", cerró Sukni, aseverando que Paty Maldonado y compañía "quieren salir a la luz pública, a donde no las pesca nadie a las dos weonas".