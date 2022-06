[VIDEO] Gerard Piqué se enojó y le rompió el teléfono a un periodista en Barcelona

“Me dijo varios insultos que prefiero no reproducir”, afirmó el reportero del programa de farándula "El Gordo y la Flaca" de España.

A pesar que ya han pasado semanas desde el bullado quiebre con la cantante Shakira, el futbolista español Gerard Piqué sigue siendo tema obligado para los espacios de farándula en la televisión ibérica.

En esta oportunidad, el futbolista protagonizó un polémico episodio con un paparazzi, quien intentó conversar con él cuando se encontraba junto a sus hijos en el aeropuerto de la ciudad de Barcelona, donde emprendió un vuelo hacia Inglaterra.

En ese minuto, el reportero del programa El Gordo y la Flaca, Jordi Martín, se acercó al defensor culé, a quien siguió todo el trayecto desde su casa, para tener alguna declaración sobre toda la polémica con la cantante colombiana y el término de la relación.

Por lo mismo, y luego de ser abordado por el comunicador, el defensor perdió la paciencia y le cerró la puerta en la cara para ingresar a otro ambiente del aeropuerto, instancia que aprovechó para lanzar su celular al suelo, según relató el propio Martín.

“Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo, y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. Insultos que no pudimos captar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño”, aseguró Jordi.

“Puedo entender que son momentos complicados, por eso mismo a Piqué le hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerard y Shakira. La colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella cuando es la que realmente lo está pasando verdaderamente mal en todo esto”, cerró el periodista.