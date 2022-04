[VIDEO] Gary Medel se enojó y le "paró los carros" a Cristián Sánchez en ESPN

Un momento del terror se vivió en la entrevista que realizó ESPN Fútbol Chile al futbolista nacional Gary Medel, quien respondió a los dichos de Martín Lasarte sobre lo ocurrido en la Copa América.

En el canal deportivo, el “Pitbull” aclaró que “la única indisciplina fue lo del peluquero”, cuando se rompió la burbuja sanitaria del hotel donde alojaban los jugadores en Brasil.

De paso, el crack de la Roja afirmó que las declaraciones del DT uruguayo “dan a entender otra cosa”.

“Gary, la sensación que le da a uno, es que él (Lasarte) estaba hablando más allá del tema del peluquero, él hablaba de indisciplinas. Entonces qué te parece a ti”, le preguntó Cristián Sánchez al formado en la UC.

Revisa el áspero diálogo que tuvo la dupla en el programa de ESPN:

Gary Medel: “Por eso estoy diciendo: da a entender otra cosa...”.

Cristián Sánchez: “¿Indisciplina no hubo?”.

Gary Medel: “Lo del peluquero”.

Cristián Sánchez: “Ya, pero indisciplinas digo en términos de fiestocas en las piezas... la clásica, ¿no? ¿Eso no hubo?”.

Gary Medel: ¿Cómo la típica? ¿Por qué dices la típica?

Cristián Sánchez: No, lo típico que se habla...

Gary Medel: “Lo ‘típico”, lo “típico”... ¿Tenís pruebas, tenís cosas que dices todo eso? Como que lo hacemos habitualmente tú decís y no es así, por algo llevamos 15 años en Europa.

Para aclarar el malentendido, Cristián Sánchez se explicó: “No, no, no. Han habido episodios en la selección nacional, no solamente con Generación Dorada, estamos hablando de generaciones anteriores también. A eso me refiero con lo típico”.