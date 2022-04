[VIDEO] Evelyn Matthei realizó una insólita denuncia por el robo de plantas en Providencia

“Por favor, no nos roben las plantas. Me indignan este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio ni ella parte de nuestro equipo”, señaló en redes.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, realizó una grave denuncia a través de sus redes sociales por el robo de plantas de espacios públicos en su comuna, y al mismo tiempo se mostró molesta por la situación que vive su comuna.

Todo comenzó cuando un vecino del sector publicó un video en Twitter preguntando: ¿Están haciendo limpieza y/o robándose las plantas?.

En el registro se puede ver a una persona cargando la vegetación que estaba en la vía pública a una camioneta.

“Por favor, no nos roben las plantas. Me indignan este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio ni ella parte de nuestro equipo”, respondió mediante la red social.

Cabe recordar que durante enero de este año, la edil denunció una situación muy parecida en donde una mujer sacaba algunas flores desde un lugar público y que fue captada por otra vecina del sector.

“Les pido por favor que no saquen las especies de nuestras plazas, parques ni jardines”, escribió en aquella ocasión.