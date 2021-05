[VIDEO] Enrique Paris "explotó" contra la prensa en el reporte diario del COVID-19

Lunático. Un reprochable comportamiento del ministro de Salud, Enrique Paris, se viralizó durante la tarde el pasado jueves en redes sociales, luego que la autoridad "explotó" y tuvo una vergonzosa reacción contra la prensa en el reporte diario de los casos de COVID-19.

El ministro no soportó que le siguieran reprochando la instalación del ‘Pase de Movilidad’ en medio del aumento de contagios, lanzando su furia contra los trabajadores de las comunicaciones.

“¿Por qué no le daremos libertad a la gente para que salga? Ustedes están en contra de la libertad, quieren que la gente se quede encerrada en su casa, que los abuelitos no puedan salir a caminar o los niños a jugar. ¿Eso es lo que quieren? Ese no es el país que nosotros queremos”, lanzó ante las cámaras de todo el país.

Además, aprovechó de defender al Presidente Sebastián Piñera, al decir que “no es culpa de las autoridades que el virus circule, y tampoco es culpa del gobierno, ¿o ustedes piensan que nosotros lanzamos el virus? Eso no es así, esto es una pandemia”.