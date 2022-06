[VIDEO] Elisa Loncon y Mónica Pérez protagonizaron tensa discusión en Canal 13

“Los Estado de Excepción son democráticos porque están en nuestra constitución”, señaló la periodista a la constituyente, quien le respondió sin filtro.

La convencional constituyente del Pueblo Mapuche, Elisa Loncon, participó en el programa “Radiografía Constitucional” de Canal 13, donde tuvo una tensa discusión con su presentadora, la periodista Mónica Pérez.

En medio de la charla sobre qué implica la propuesta de un Estado Regional en la Nueva carta magna, la comunicadora le preguntó, con un ejemplo, a la ex presidenta de la CC: “Si el Presidente decide hacer un Estado de Excepción constitucional, como el que ocurre ahora... ¿La autonomía territorial indígena permitiría que ustedes, por ejemplo, no dejaran entrar a los militares o los carabineros en el territorio?”.

“No se trata de esa manera. Fíjate que un Estado de Excepción que tenemos es contradictorio a un Estado Democrático, cuando todo el resto del país vive su democracia, nosotros estamos en Estado de Excepción. Y en ese sentido, lo que se vulnera son derechos humanos fundamentales. Esta solución que han dado los gobiernos vulneran los derechos humanos”, respondió Loncon.

Fue en ese contexto que la comunicadora le debatió a la entrevistada y le aclaró que “los Estado de Excepción son democráticos porque están en nuestra constitución”.

“Perdona, pero en esta constitución, la que ahora rige, nosotros no somos reconocidos. Nosotros hemos sigo perseguidos por esta misma constitución, porque nuestra forma de organización no han sido reconocidas, nuestra lengua no ha sido reconocida, nuestros trajes no son reconocidos”, replicó la ex líder de la CC.