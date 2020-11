[VIDEO] El día en que la Dra. Cordero trató a los mapuches como una "escoria"

La doctora María Luisa Cordero ha estado en el centro de la polémica la última semana, luego de anunciar su candidatura para integrar la convención que redactará la nueva Constitución para nuestro país.

En el programa ‘Hola Chile’ de La Red, la psiquiatra señaló que "estuve conversando con algunos miembros de mi familia, con algunas personas con las que he trabajado. Muy concretamente, me llamó un hombre que yo respeto mucho, que ha tenido cargos políticos en Chile, y me dijo ‘usted, doctora, se tiene que presentar a la constituyente’".

"Y lo pensé. Tú sabes que soy muy mariana, muy devota de la Virgen María, y le pedí que me iluminara, y decidí, sí, intentarlo, por qué no", agregó.

"Espero que me vaya bien. Y si no me va bien, voy a disfrutar de la experiencia de haber querido aportar antes de morirme, porque yo estoy bajando el cerro, tengo 77 años, de poder colaborar con que mi país sea más justo, más equitativo y que se preocupe de las personas más débiles", expresó.

El video de la polémica

Sin embargo, tras darse a conocer la noticia, los usuarios de redes sociales inmediatamente recordaron algunas de sus polémicas declaraciones, como un episodio que protagonizó el año 2014, en una entrevista a las Juventudes de Renovación Nacional.

En esa oportunidad, la profesional se refirió a la raza chilena como "siniestra", esto porque "es una mezcla aberrante de la escoria española con la escoria mapuche. El ADN nuestro es pura escoria, esa que le sacamos la hidalguía vacua de los españoles, y la hidalguía mapuche, que es una mezcla fatal. La ingratitud mapuche, la envidia mapuche".

Revisa el momento acá: