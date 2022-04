[VIDEO] DT de Fernández Vial le lanzó insultos y un "Pato Yáñez" a los hinchas de su equipo

El estratega se llevó varias ofensas por parte de los fanáticos, donde su escuadra acumula un triunfo en siete partidos jugados.

Un momento de furia protagonizó el director técnico de Arturo Fernández Vial, Claudio Rojas, quien repartió insultos y gestos obscenos a la hinchada de su propio equipo tras un "caliente" empate 0-0 ante Deportes Iquique por el Campeonato Ascenso.

El estratega se llevó también varias ofensas por parte de los fanáticos, luego de un nuevo tropiezo, en un torneo en el que su escuadra apenas acumula un triunfo en siete partidos jugados.

Rojas ya venía muy ofuscado por un gol legítimo no cobrado a su elenco, con un disparo que pegó en el travesaño y, claramente, traspuso la línea de meta, lo que no vio el juez Rafael Troncoso. Además, en la Primera B no hay VAR.

Revisa el momento de furia del estratega del Vial: