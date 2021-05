[VIDEO] Diputada Maite Orsini trató a garabatos a periodista de CQC

La parlamentaria de Revolución Democrática reaccionó muy mal ante unas preguntas irónicas de Iván Guerrero.

Un polémico momento protagonizó la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, con el periodista del programa Caiga Quién Caiga (CQC), Iván Guerrero, en el marco de su programa especial sobre las elecciones y la inscripción de las primarias presidenciales.

Al momento de iniciar la entrevista, la parlamentaria marcó de entrada que la conversación fuera “en buena onda”.

Te puede interesar: Tomás Vodanovic lanzó grave denuncia contra Cathy Barriga en Maipú

Frente a esto, Guerrero le señaló que “siempre en buena onda. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Hace no mucho tiempo había títulos que decían ‘Se acaba el Frente Amplio’, etc. ¿Cómo se vive este tremendo triunfo? ¿Cómo ha escalado el Frente Amplio?”.

Esto no le gustó a la diputada Maite Orsini, quien le señaló que “¿cachai que erí pesao?” y de paso le recalcó que “¿creí que soy hueona?”.

“¿Por qué? ¿Pero qué hice yo? Cómo ha subido el Frente Amplio, me refiero”, le replicó el notero, ante lo cual la legisladora dio por terminada la conversación.

Te puede interesar: Tonka Tomicic reveló por qué no se ha vacunado contra el COVID-19

“No estoy ni ahí hueón. Soy política hace diez años, soy parlamentaria, abogada y me vení a hueviar por la huevá de los 18 años. Me da lata. Pregúntame de mi pega. No me agarrí pa’l hueveo. En buena onda, me da lata. No quiero. Gracias”, cerró la parlamentaria.

Ante esto, el notero de CQC agregó que “solamente por una palabra se acabó todo”.

El motivo del enojo de la diputada radica en el episodio que protagonizó en abril de 2010 junto a Carolina Mestrovic, cuando ambas, en ese entonces en programas juveniles, escalaron hasta el departamento de Mario Velasco, siendo detenidas por Carabineros y bautizadas como “Las Arañitas VIP”.