El abogado Aldo Duque reveló a través de redes sociales, un nuevo caso que tomó que tendría un cruel episodio de canibalismo, algo que generó repercusiones inmediatas en los medios. El profesional expuso que su cliente le detalló que unas personas habían matado a su pareja y madre, para posteriormente descuartizarlas y realizar un asado.



El caso habría ocurrido en Pudahuel a finales del 2023 y a través de una videollamada un sujeto guió a la denunciante hasta el lugar en donde habían enterrado los restos de su madre. Por el momento hay tres imputados formalizados y dos en prisión preventiva. Sin embargo, no han confirmado que se trate de un caso de canibalismo.



¿Qué contó Aldo Duque sobre el caso?



Duque aseguró que al principio le costó creer el testimonio de la mujer que se contactó con él, pero le mostró pruebas que comprobaban el crimen. “Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta ‘mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude’. Pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto: ‘¿Tiene detalles más precisos?’”, partió contando el abogado.



Quien posteriormente agregó. “Su respuesta me petrifica: ‘Después de matarlos los descuartizaron y sus restos los asaron en una parrilla que pusieron afuera de la casa e, incluso, invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros’”, continuó antes de revelar la existencia de una prueba innegable de los macabros hechos relatados.



“No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana, al mediodía, la acompañaré al Centro de Justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no dé su identidad pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo. Cumplo su deseo”, cerró. Mientras que la Fiscalía Occidente mencionó que “se trata de una investigación vigente, con diligencias pendientes, por lo que por eso y por la debida protección y cuidado de víctimas y testigos no podemos entregar detalles”.



Por otro lado, la mujer que denunció los hechos declaró para T13 que recibieron una videollamada clave. “Hablamos por videollamada y el cabro nos dijo, ‘mira, tu mamá está ahí’. Y encontramos cosas de mi mamá. Quiero justicia para mi mamá. Ninguna persona merece morir así. Ni la peor persona del mundo. Ella no era una mala mujer, solamente consumía droga. Es mamá, hija, hermana, tía, todo”.