Video clave de anciana desaparecida: mujer cuenta por qué filmó a María Elcira 

Tras 25 días de búsqueda de María Elcira Contreras, anciana que desapareció para el Día del Madre en Limache, su familia analizó los últimos momentos que compartieron con ella y su nuera Miryam Ramírez, habló sobre una grabación que realizó de la adulta mayor justo antes de que fuera al baño, en donde se le ve compartiendo en la mesa y poniéndose de pie para ir al lugar.

Recordemos que, la anciana desapareció tras dirigirse al baño de mujeres. En un principio la búsqueda de la PDI se basó en el canal del fundó Las Tórtolas, ya que se pensó que la mujer se podría haber extraviado, sin embargo no se encontró nada por lo que se cree que pudo existir participación de terceras personas.

¿Qué dijo la nuera de María sobre la grabación?

“Tengo toda la esperanza de que, en algún momento, nos van a llamar por teléfono y nos van a decir ‘aquí está’ o nos va a llamar ella para contarnos que se perdió” señaló Ramírez para CHV Noticias. En donde reconoció que fue ella quien captó por última vez a la mujer, justo cuando se paró para ir al baño.“Yo nunca filmo nada, no me gusta aparecer en la cámara ni nada, pero no sé por qué ese día dije: este momento, lo voy a dejar filmado” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además la mujer contó que minutos más tarde de la grabación, no encontraban a la mujer en ningún lugar. “Se me ocurrió grabar, pero yo prometo que no pasaron ni cuatro minutos cuando me paro, le pregunto a Carlita (nieta de María Elcira) por su abuela y me dice que se está lavando las manos en el baño. La voy a ver y me llevo la sorpresa que no estaba. Incluso me reí, porque pensé que era una broma” cerró.

Por otro lado, Carla Hernández, la nieta de María acusó que los dueños del local no los ayudaron tras la desaparición. "Ellos no han tenido ninguna deferencia (...) No nos advirtieron que había un canal atrás, de que era peligroso. Yo creo que si se hubiese perdido un niño hubiese sido distinto. Acá se discriminó a mi abuela por su condición de adulta mayor" expresó.

Te puede interesar: La teoría de Jadue tras quedar en prisión: ¿quién asumirá como alcalde de Recoleta?