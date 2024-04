Video: Chofer de aplicación vive tenso momento con venezolana que iba a motel

Un chofer de aplicación vivió un tenso momento con una mujer venezolana que lo "funó" a través de redes sociales. En concreto la pasajera quería que el conductor la dejara dentro de un motel capitalino, a lo cual el automovilista se negó y le pidió que se bajara una cuadra antes.

La mujer denunció xenofobia y le aseguró que lo denunciaría por discriminación en contra de la mujer. “Yo no me meto adentro de los moteles” le dijo el chofer a la mujer, quien comenzó a grabarlo y decirle que ella le estaba pagando para que la dejara en ese lugar. Sin embrago, el hombre insistió en que se bajara del vehículo.

¿Qué pasó con el chófer y la mujer?

Tras la insistencia del conductor en que la mujer abandonara el auto, la extranjera de molestó bastante. “Pero no me tiene que tratar así. Yo lo estoy grabando. Le estoy diciendo que me deje donde yo voy” apuntó la mujer. “Aquí la dejo. Chao. Bájese no más. Si quiere me paga, si quiere no me paga” le respondió el hombre que se veía bastante molesto.

"Sí, pero no me tiene que gritar, señor" reaccionó la mujer. "Mala cue..." agregó el conductor quien le pedía que dejara el auto rápidamente. "¡No me grites!", dijo gritando la mujer. Esto preocupó al chofer quien le contestó. "¿Y por qué me grita usted? Ya, bájate altiro, no más. ¿Qué te creís, hue...?".

"Yo soy mujer, te puedo denunciar" advirtió la pasajera quien grababa toda la conversación. "No vengai na’ aquí con hue... Y eres extranjera" lanzó el sujeto, apuntando a su nacionalidad, aparentemente venezolana. "¿Qué tiene que ver que sea extranjera?" declaró la mujer. "Que son patudos, poh" cerró el hombre.