[VIDEO] Carlos Caszely rompió en llanto al recordar a su fallecida esposa en Canal 13

“Yo me despierto en la mañana llorando, no me da vergüenza decirlo. Y me acuesto llorando, porque no está”, relató la leyenda del fútbol chileno.

El ex futbolista nacional, Carlos Caszely, no lo está pasando bien en su vida personal. El ídolo de Colo Colo vive con su corazón roto desde el 22 de febrero, día que se confirmó el fallecimiento de su esposa, María de los Ángeles Guerra, tras una larga lucha contra el cáncer.

A pesar del complejo momento que atraviesa, el ex delantero de Colo Colo y la selección chilena decidió dar su primera entrevista en la televisión nacional..

Por lo mismo, apareció el pasado jueves en el programa "Tu Día" de Canal 13, donde conversó con Ángeles Araya y Mirna Schindler sobre la gran pena que lo aqueja.

“Después de estar 15 días encerrado en mi departamento. Tenía ganas de irme con ella, no quería más nada, pero fui al psicólogo, después fui al psiquiatra para que me ayudaran a entender esta cosa que no logro entender, que no tengo respuesta para todo esto”, reveló emocionado en el matinal de Canal 13.

Por lo mismo, contó que le aconsejaron los especialistas para salir adelante. “Los dos me dijeron al final lo mismo: tienes que salir, hacer tu vida como era antes. Les digo ‘imposible, no puedo’. Pero igual me dijeron. ‘Si tú vas a la tele, anda, si tienes que dar una entrevista al diario o a la radia, anda’. Entonces estoy tratando de hacer todo esto para, no para olvidar porque es imposible, pero para que se vaya un poco la angustia, este peso, un elefante en el pecho”, afirmó.

Tras cartón, el “rey del metro cuadrado” reveló una íntima situación. “Yo me despierto en la mañana llorando, no me da vergüenza decirlo. Y me acuesto llorando porque no está”, sostuvo.

“Quiero saber el por qué. La angustia que uno siente es tan fuerte, tan grande. Y quiero compartirla porque hay muchas personas que no tiene la posibilidad de estar en televisión para contar su historia”, complementó.

Pero eso no es todo, pues Caszely se quebró cuando comenzaron a revisar algunas imágenes de cuando ambos fueron entrevistados por Martín Cárcamo en el De tú a tú.

En ese minuto, Ángeles y Mirna se acercaron para abrazarlo y consolarlo. Incluso, comenzó a cantar entre lágrimas algunos temas que los identificaban a ellos como pareja.

“La angustia se va a ir en algún momento, el dolor nunca”, reflexionó sobre el final de la entrevista.