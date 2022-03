[VIDEO] Bessy Gallardo protagonizó un ordinario impasse con Tere Marinovic en la CC

“Todos sabemos que te has casado dos veces con dos tipos con plata, amiga. Déjate de hacer el ridículo”, lanzó la "feminista".

Un tenso momento protagonizaron las convencionales Bessy Gallardo y Teresa Marinovic, durante la sesión del pasado lunes en la Subcomisión de Derechos Fundamentales.

El hecho fue compartido por la propia convencional del Distrito 10, quien mostró las imágenes del “encontrón” en las redes sociales de su Fundación Nueva Mente (FNM).

La polémica se inició a propósito del debate respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, donde Gallardo aseguró que esto se refleja en que los bancos niegan créditos a mujeres, por ejemplo.

“Entendemos que las mujeres no somos iguales a los hombres en una sociedad hetero normada, patriarcal, en donde las mujeres no podemos acceder a créditos o al mismo salario por igual trabajo o no podemos acceder a la educación de la misma forma”, acusó.

Su argumento, no obstante, fue rebatido por Marinovic. “Me gustaría saber cuáles son los bancos que le dan créditos a los hombres y no a las mujeres. Me gustaría saber cuáles son las carreras que están vedadas para las mujeres”, retrucó.

“No sé si estamos viviendo en otra parte, usted viene llegando de Afganistán o qué, pero yo no he visto bancos que prohíban créditos ni carreras que estén prohibidas ni nada por el estilo”, agregó irónica.

“Entiendo que el señor Salvador Mohor ya no hace clases en la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Me hizo clases, por cierto, de su sector político. Me dijo que muy probablemente no iba a llegar a quinto año de Derecho, menos a titularme porque era mujer, que mejor me buscara marido”, respondió molesta Gallardo.

“Pese a que era jefa de un equipo de como 300 personas y teniendo bastante buen sueldo. No sé si pueda decir la marca del banco, porque estamos para todo YouTube, entonces creo que le haría publicidad gratis, pero me negaron el crédito por ser mujer y de alto riesgo”, agregó.

“¿Si vengo llegando de Afganistán? No, fíjate Teresa, no vengo llegando de Afganistán. No lo conozco. Ahora, claro, entiendo que como tienes un marido que tiene plata, entonces muy probablemente no se te han negado esas cosas”, arremetió.

Mientras, Marinovic tomó brevemente la palabra para decir: “Prejuicio, resentimiento”.

Gallardo volvió a responder a su colega. “Convencional, de verdad no voy a expresar aquí todas las desigualdades en las cuales he sido víctima, porque como a ti no te gusta el victimismo, entonces pa’ qué poh”, dijo.

“Si quieres exponer la cuenta bancaria de tu marido no tengo ningún problema flaca, en serio. De verdad, porque a ti te gusta caricaturizarlo todo, entonces caricaturicemos, pero de cara al país”, señaló.

“Todos sabemos que te has casado dos veces con dos tipos con plata, amiga. Déjate de caricaturizar, déjate de hacer el ridículo”, lanzó la "feminista".

Tras el encontrón, Marinovic apuntó a la contradicción de usar argumentos respecto a su marido, pese a que se declara feminista.

“No hay nada más contradictorio que el feminismo de las feministas de la Convención. No han sido capaces de levantar la voz una sola vez, cuando he sido yo la afectada por alguna agresión, como las amenazas que recibí en mi teléfono, no en redes sociales, contra la vida y la integridad de mis hijos”, aseveró.

Pero más allá de la discusión puntual con Gallardo, Marinovic insistió en la necesidad de asegurar la libertad económica, más allá de lo que el Estado pueda entregar.

“En lugar de cultivar prejuicios desde la envidia, deberían usar su creatividad para lograr que la situación de nuestro país fuera de tal prosperidad, que los derechos sociales pudieran garantizarse de verdad”, profundizó.

“Pero nada de eso es posible sin crecimiento económico, sin trabajo, con un aumento descontrolado de los precios de los alimentos o los combustibles”, concluyó.