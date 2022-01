[VIDEO] “Antígeno prostático”: El curioso chascarro de Iván Moreira en el Senado

Todo sucedió cuando el parlamentario pidió la palabra para pedir el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19.

El senador de la UDI, Iván Moreira, se convirtió en uno de los temas más comentados en pasado lunes en el Congreso Nacional, luego de protagonizar un chascarro en plena Sala.

Esto, dentro de la corporación, dejó un momento más que viral cuando el gremialista comunicó que “aquí hay un instructivo que habla que, al menos, cada 15 días tenemos que hacernos un antígeno prostático”. Como era de esperarse, dicha situación generó las risas entre todos los presentes, lo que hizo que el parlamentario dijera luego: “Debe ser por la edad que me estoy acordando”.

El Senador Iván Moreira se refiere a las medidas sanitarias adoptadas por el Senado de la República a propósito del COVID: pic.twitter.com/7HuDHRmN9j — Rodrigo Vega (@rodrigovega) January 24, 2022

Cabe recordar que, semanas atrás, fueron varios los parlamentarios que abordaron los temas sobre las cumbres del Prosur y de la Alianza del Pacífico, incluido el senador (UDI). Este último recalcó que “en tiempos de polarización (este viaje) es un gran gesto republicano“, teniendo en cuenta lo que informó Emol.

“Lamentablemente, la izquierda no entiende de gestos republicanos y lo más probable es que el presidente electo no va a asistir a este viaje oficial a Colombia”, añadió el senador.

Además, mediante su cuenta de Twitter, estimó que “Boric va a empezar mal su futuro Gobierno, porque no entienden en la izquierda de gestos republicanos. No me cabe duda que el Partido Comunista aconsejó a Boric para que no viaje”.

“La política exterior, es una política de Estado, y me parece que todos tenemos que tener actitudes de Estado. ¡Eso! No lo tuvo Boric”, sumó. Eso, añadiendo a que antes había mencionado: “Dije claramente que temía que se abriera la puerta de los retiros si estuviera la tentación para un cuarto, quinto retiro con motivo de las elecciones. Lamento mucho haber tenido la razón, por eso mismo plantee que solo estaba disponible para el retiro del 100% de lo fondos, lo que reivindico aquí, 100%”.