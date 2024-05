Arturo Vidal destruye al árbitro tras empate entre Colo Colo y Cobresal: "Que se aprenda las reglas"

Continúan los ecos tras el intenso empate protagonizado por Colo Colo y Cobresal en, y es que Arturo Vidal no se guardó nada y criticó duramente al árbitro del encuentro, quien, a su juicio, perjudicó al Cacique en un partido clave en sus aspiraciones por ganar terreno en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Así es, por la undécima fecha del torneo, los albos visitaron al cuadro minero en un duelo donde estuvieron arriba en dos ocasiones, pero no supieron aprovechar su ventaja y terminaron igualando 2 a 2. Resultado poco útil para Vidal y compañía, y el 'rey' no dudó en apuntar a Nicolás Gamboa, juez del encuentro.

"Estamos muy enojados por el resultado", arrancó el 23 colocolino en conversación con TNT Sports tras el partido, y fue ahí cuando cuestionó el criterio del colegiado en la segunda anotación de Diego Coelho para los locales, jugada que inició con una falta al propio volante: "No sé qué pasó ahí en el gol, ojalá lo analicen bien y el árbitro que se aprenda las reglas".

"No quiero hablar de eso, pero merecíamos el triunfo en una cancha muy difícil", agregó el futbolista, que de paso explicó el reto que significó su primer partido en El Salvador: "Primera vez que juego acá, es de locos, a las tres de la tarde, con la altitud, la cancha seca… Preguntamos por qué no la mojaron y dijeron que no querían que jugáramos rápido. Así es el fútbol".

Y para finalizar, se refirió al trascendental partido que se le viene a Colo Colo frente a Fluminense, donde la próxima semana intentarán alcanzar la punta del Grupo A de la Copa Libertadores y continuar con su lucha por avanzar a la siguiente ronda: "Ahora a descansar, tenemos un partido importante por la Copa Libertadores y ojalá nos vaya bien".