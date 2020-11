Víctor Pérez realizó una dura crítica por la formación de Carabineros

“Se les envía a la calle sin estar preparados y, luego, se les persigue con mucha dureza”, detalló el ex Ministro del Interior.

El ex ministro del Interior, Víctor Pérez, realizó una evaluación a casi tres semanas de su renuncia al cargo a raíz de la acusación constitucional en su contra, que finalmente fue desechada en el Senado.

En conversación con La Tercera, la ex autoridad de Sebastián Piñera explicó que “tenía absolutamente claro que el cargo podía terminar con una acusación constitucional. Hay fuerzas políticas que lo que buscan es obstaculizar, generar conflicto, agravar las diferencias y era una posibilidad real”.

“Sabía que respaldar a Carabineros, una de las cosas que hice permanentemente durante estos tres meses, iba a tener un costo político, pero creía que era de justicia“, dijo.

“Quienes hoy critican tanto a Carabineros gobernaron 24 años y lo único que hicieron fue aumentar el número de funcionarios de 20.000 a casi 60.000. No hicieron nada en materia de modernización, de formación, de especialización y de reformas estructurales. Una institución que se ve sometida a la violencia inusitada que tiene el país y que no estaba preparada para enfrentarla, no hay duda que comete errores y situaciones que ojalá nunca hubieran sucedido, pero quienes hoy los apuntan no hicieron nada”, continuó.

En ese sentido, afirmó que “Carabineros trabaja con un gran sentido del deber, pero con las limitaciones propias de quienes no están preparados para enfrentar hechos como los que ha debido enfrentar en este momento. A mí me parecía muy injusto responsabilizar a Carabineros y apuntarlos con el dedo cuando nunca se preocuparon de mejorar sus condiciones y hacer el esfuerzo que tenemos que hacer ahora”.

Con respecto a las denuncias de abusos y violencia excesiva, el ex Secretario de Estado señaló que “en situaciones límite esa falta de preparación influye en el resultado. Creo que ningún carabinero se levanta hoy para hacerle daño a alguien, pero su falta de expertise y su falta de especialización lo hace cometer errores y quedan desprovistos de toda ayuda estatal“.

“A Carabineros -digamos- se le envía a la calle a enfrentar el orden público sin estar preparados y hoy tienen que enfrentar a lo menos tres organismos del Estado que los persiguen con mucha dureza“, aseguró.

En referencia al caso del adolescente que fue cayó al río Mapocho tras ser impactado por un funcionario policial en el Puente Pío Nono, Pérez señaló que “el Estado tiene una responsabilidad en este tema que trata de obviarla, que trata de apuntar con el dedo al otro, pero es el Estado el que tiene a un joven de 22 años (cabo Zamora) que lo único que quiere es ser carabinero, que lo mandaron a la calle a enfrentar el orden público sin mucha preparación”.

“Y hoy tiene al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, al Instituto de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez en contra. Es una cosa muy impactante de desigualdad en el trato. No lo preparan y, además, lo persiguen con mucha dureza”, añadió.

Finalmente, consultado sobre las acusaciones de impunidad hacia la institución, el miembro de la UDI señaló que “esa afirmación no tiene mucho asidero en la realidad. La cantidad de carabineros dados de baja, sometidos a los tribunales de justicia, a la fiscalía, detenidos que hay hoy…”.

“Oficiales como el comandante Crespo (por el caso de Gustavo Gatica), por ejemplo, y otros… no sé dónde está la impunidad, por el contrario; uno ve que se hizo tiras el país y hay muy pocas personas detenidas”, indicó.

“Carabineros está muy lejos de la impunidad, han sido sancionados duramente y el gobierno ha tomado resoluciones, 48 generales han salido de la institución, con Rozas, 49, lo que demuestra que ha habido una decisión para tratar de colocar la acción de Carabineros dentro de lo que son las normas legales y eso es lo que hay que proteger“, cerró.