Víctor Pérez le mandó un mensaje "sin filtro" al Partido Comunista en redes sociales

El Ministro del Interior, Víctor Pérez, criticó las palabras del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien se negó a hacer un llamado a la no violencia en las manifestaciones que se han realizado en la capital durante las últimas semanas.

"Si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente", argumentó el líder de los comunistas en entrevista con el diario La Tercera.

Tras estas declaraciones, el secretario de Estado utilizó su cuenta de Twitter y lanzó sin filtro que: "El PC parece no entender la democracia donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción".

"A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia", cerró Pérez.