Víctor Hugo Castañeda entregó su análisis tras el empate de la U en el Monumental

El ídolo y ex entrenador de la Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, habló tras el Superclásico 193 del fútbol chileno. El ex volante le puso una nota roja al encuentro, indicando que “no pasaría del tres (como nota) porque fue un partido malo, donde no hubo muchas opciones de gol”.

“Esas oportunidades corrieron por parte de Colo Colo, da la sensación de que la U como que entró a no perder, lo cual no deja de tener algo de lógica, esperaba algo más como contexto general, igual los clásicos nunca han sido muy bien jugados”, agregó.

Sobre el momento de los azules, aseguró que: “la U venía bien hasta el partido con Calera, ahí se puso en ventaja, se metió atrás, le empataron y empezaron a aparecer fantasmas, me preocupa el hecho de que Osorio esté más preocupado de defender que de atacar”, señaló.

“El fútbol es en la época en qué está, la historia no juega, lo peor que pueden pensar los muchachos es hacerse cargo del pasado“, cerró el ex adiestrador de los azules.