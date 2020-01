Los cibernautas reaccionaron a la entrevista que realizó el conductor a Chanfreau.

Esta mañana, el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, y Julio César Rodríguez protagonizaron una discusión en plena entrevista en vivo de Contigo en la Mañana.

Todo comenzó cuando el dirigente estudiantil se refirió al boicot de la PSU, asegurando que las manifestaciones eran justas.

A minuto, el conductor del matinal de CHV le comentó: "Víctor, yo concuerdo con todo lo que has dicho y condeno… mira lo que estoy diciendo en la televisión: condeno todos los actos de violencia y la represión que han sufrido los estudiantes y los ciudadanos de Chile. Lo que yo te estoy planteando es otro punto. Te estoy planteando que me da miedo como ciudadano que siento que gana el que grita más fuerte, que gana el que es más violento, porque creo que así no vamos a construir un buen país".

Sus palabras provocaron la respuesta inmediata de Chanfreau, quien aclaró que "históricamente el ganador es el que es más violento".

"Pero mira lo que estás diciendo", replicó el comunicador, provocando que el dirigente estudiantil explicara que "históricamente se han impuesto las Fuerzas Armadas, históricamente se han impuesto los Carabineros y su fuerza policial desatada, entonces también acá históricamente han ganado los violentos. Se dio el 73 y ahora, después del 18 de octubre…".

Inmediatamente, Julio César le preguntó: "Víctor, ¿y te parece bien eso? ¿Te parece bien que hayan ganado los más violentos?", provocando que el joven le dijera que "evidentemente no, pero creo que ahora existe un cuestionamiento".

"A mí no me parece bien, te estoy planteando otra cosa", contestó el rostro de CHV, a lo que Víctor comentó: "A mí tampoco".

"Víctor, no quiero pelear contigo", le dijo Rodríguez, mientras Chanfreau le explicaba que "no nos corresponde a los estudiantes secundarios dar esas respuestas, sino a quienes efectivamente han utilizado la violencia y no actos de justicia".

"¿Estás justificando la violencia? ¿Ese es el mecanismo?", le preguntó Julio, ocasionando que Víctor le comentara que "yo no creo que es violencia, yo creo que es justicia los actos que hicimos este lunes y martes de boicotear la PSU".

"Lo que pasa es que estoy de acuerdo en casi todo contigo, yo te estoy abriendo otro espacio (…) busquemos fórmulas que no atenten contra los demás, que sean empáticas. Ojalás exista esa posibilidad", argumentó Rodríguez.

"Entonces acabemos con la PSU", finalizó el dirigente.

Los tuiteros le reclamaron a Julio César su excesiva agudeza con el joven entrevistado, actidud que no ha demostrado con otras autoridades según los cibernautas:

Se hacen los choros contra un cabro que lo único que hace es luchar por los derechos que tienen los jovenes por una educacion digna. Julio César lo único que intenta hacer es dejar como villano a cabro e imponer ante la gente su forma de pensar #ContigoCHV da vergüenza.. — Redpiraka (@Redpiraka1) January 10, 2020

que alguien le cuente al despistao del Julio Cesar que el movimiento #nomasafp lleva años conversando sin violencia pero sin lograr NADA tampoco. #ContigoCHV — HQ.Gatica (@HQGatica) January 10, 2020

Julio César te aviso que todos los años hay mucha gente que se queda sin estudiar, y sabes por qué? porque no tienen dinero o se tienen que endeudar hasta el culo, para poder ingresar a estudiar una carrera, ahora te nace la preocupación? El weon careraja🙅 #ContigoCHV — #RenunciaPiñera 👊 (@fefaaa_happyh) January 10, 2020

Tremendo ataque a Chanfreu, es algo asi como pegemoles entre todos , la cagaron patoteros, Julio César asi no podras ir al bio bio a comprar peliculas piratas #ContigoCHV — César (@CesarjabesSR) January 10, 2020

Mal Julio César, ayer se habló sobre el agua, tema extremadamente crítico y vi cero presión a los políticos que llevaron, faltan pantalones julito ? #ContigoCHV — Dr. Gaston Van Helsing (@GMagnolio) January 10, 2020

Julio César vocero de gobierno o que? Nunca lo había visto tan bueno para debatir, en otras instancias callado se queda, una vergüenza #ContigoCHV — Cami Vega🌻 (@caamiivegaaa) January 10, 2020