Víctor Chanfreau insultó a Izkia Siches por posar junto a Sebastián Piñera en La Moneda

En sus redes sostuvo que no están las condiciones para dialogar con un gobierno que ha avalado la violación a los derechos humanos y que mantiene prisioneros políticos.

El pasado martes, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, y con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

Todo esto para solucionar y dar una respuesta a los estudiantes por el inicio del año escolar, y que finalmente se iniciará este 1 de marzo pero de manera libre. Esto quiere decir que las familias van a tomar la decisión de cuando comenzar a enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales.

Sin embargo, en redes sociales, la reunión fue bastante criticada, y producto de ello, se convirtió en tendencia Izkia Siches. Tras dar el anuncio, se fotografió junto a Piñera dando cuenta del grado de consenso alcanzado. Los reproches fueron diversos, pero uno de los que más interacción generó fue el que entregó el ex vocero de la Aces, Víctor Chanfreau quien prácticamente le puso la lápida a los dirigentes.

"Y hoy, la foto del día, aparecen Colegio Médico, de Profesores y la Defensoría de la niñez al lado de Piñera para asegurar la vuelta a clases. Al final, juegan en el mismo circulo del orden", expuso en sus redes sociales.

Luego fue encarado por sus seguidores argumentando que no corresponde su reflexión. Ante esto, él se mantuvo firme en su posición y dio más detalles de lo que piensa al respecto. "No nos manchamos las manos con sangre, no nos sentamos a hablar con el gobierno asesino. Corta y fome", cerró.