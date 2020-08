Víctimas del estallido social lanzaron campaña para pagar sus gastos médicos

View this post on Instagram

EVENTO EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR. Como Coordinadora nos vemos en la necesidad de realizar este evento para ir en apoyo económico a las víctimas de la represión policial desde el 18 de octubre del 2019. A 9 meses de registradas las primeras agresiones denunciamos abandono en reparación por parte del Estado Chileno, debiendo nosotros costear en parte atención médica, urgencias particulares y medicamentos para tratarnos. Les invitamos a nuestro evento desde el 14 hasta el 18 de agosto a las 21:00 HRS. Tendremos 5 días de música, presentaciones en apoyo a las personas que sufrieron los embates de la violencia en Chile. Serán 5 días de protesta y reflexión frente a la precariedad, la criminalización y el abandono estatal. Te esperamos. ¡¡HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE!! ¡¡LIBERTAD A LA NACION MAPUCHE! Grafica: diablorojo #victimastraumaocular #elpuebloayudaalpueblo Santiago de Chile. . #renunciapiñera #chileprotest #chilesecanso #torture #nomoretorture #piñerarenuncia #chile #piñeradictador #chiledespertó #crisisenchile #chiledesperto #resistence #chilegram