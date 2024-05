¡No se guarda nada! Víctima de megaincendio se descarga con Priscila Vargas tras formalización de bombero 

Durante la jornada, en el matinal Tu Día de Canal 13, Omar una de las miles de personas afectadas por los megaincendios de Viña del Mar, se descargó sobre la reciente detención de un bombero y exbrigadista acusados de iniciar los siniestros que terminaron con la vida de 137 personas. En concreto el vecino apuntó a que las instituciones debían tener conocimiento del tipo de personas que formaban sus filas.

Cabe mencionar que, los formalizados son el bombero Francisco Mondaca y el exfuncionario de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Franco Pinto. En tribunales se expuso que ambos habían organizado esta catástrofe porque, como funcionarios les convendría económicamente hacer horas extras en el combate de incendios. Además, se reveló que utilizaron cigarrillos envueltos en varios fósforos con hilo de volantín para prender distintos sectores.

El potente descargo de víctima de incendios en Viña del Mar

“Pri, con mucho respeto. Esto tenía que haberse planificado antes, examen psicológico antes que entre, ahora están haciendo un análisis casi general de esta persona que cometió esto y por qué no lo hacen antes” partió diciendo Omar. “Claro, llegamos tarde” reaccionó Vargas antes de que el hombre insistiera en su argumento sobre las medidas para evitar estas situaciones en el futuro.

“¿Por qué tienen que pasar las cosas primero y después venimos a hacer una análisis y a buscar una solución? ¿Por qué no buscamos una solución antes de que sucedan las cosas? Yo creo que ahí está la gracia” señaló el hombre notoriamente afectado. “Porque aquí van a aparecer los expertos buscando algo referente al tema, pero no tanto en buscar las soluciones. Busquemos soluciones. Estas personas no podrían entrar a Bomberos si se hiciera un test psicológico” agregó.

Posteriormente se descargó sobre una foto exhibida por el programa. “La angustia es grande, la rabia es grande. Nosotros estamos con una rabia, porque vemos una foto de un bombero riéndose y es el mismo bombero que provocó toda esta tragedia. A nosotros nos duele que ustedes nos cuenten cómo se planificó todo. Es una angustia grande” mencionó. Finalmente Vargas cerró el tema con una reflexión sobre lo ocurrido.

“En este caso, nosotros ya llegamos tarde, pero que al menos esto sirva para tomar todas las medidas necesarias si es que hay que hacer una selección más rigurosa todavía (en instituciones como Bomberos)”.

