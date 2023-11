Un hombre y su hijo de ocho años vivieron un momento de terror cuando un grupo de delincuentes intentaron hacerle una encerrona. La víctima, Luis, iba de vuelta de una clase de karate junto a pequeño. Todo ocurrió cuando se detuvieron en un semáforo en rojo en la intersección de las calles Manutara y José Miguel Carrera en la comuna de La Florida.



En ese momento, dos vehículos le cortaron el paso a Luis e intentaron hacerle una encerrona. Según relató el padre, los antisociales portaban armas de fuego y golpeaban las ventanas de su vehículo insistentemente.



Tal vez te interese leer: ¿Antes o después del Festival de Viña? Maná anuncia show en el Movistar Arena



Víctima de encerrona



En conversación con Meganoticias, Luis relató lo sucedido. “Yo iba con mi hijo de ocho años, íbamos en trayecto hacia Vicuña Mackenna y cuando veo que el auto azul me pasa, me dije: o se va a pasar el rojo o aquí cooperé”, dijo.



“Entonces se cruzó y vi que se bajó un muchacho, joven, y le dije a mi hijo: ya, sácate el cinturón, porque el tema ya lo habíamos hablado qué es lo que teníamos que hacer si nos hacían una encerrona”, aclaró.



“Sentimos un golpe atrás, venía un tipo con una pistola y le pega al vidrio del lado derecho”, añadió. Además. aseguró que: “Agarré a mi hijo y veo que el tipo del auto azul se devuelve, agarré a mi hijo para sacarlo del asiento de la parte de atrás, y veo que el auto se va y pienso que ya pasó, y vuelve el tipo con la pistola y le pega súper fuerte al vidrio, pero le pegó y se fue”.



Luego, el padre señaló que se bajó del vehículo, teniendo en mente que los asaltantes podrían regresar. En ese instante fue ayudado por un vecino del sector. “No se que pasó, los tipos se asustaron por algo, tuve mucha suerte y se devolvieron (se fueron)”, dijo.



A pesar de que tanto él como su hijo salieron ilesos de tal experiencia, la cosa no terminó ahí. La víctima hizo crítica de los niveles de respuesta de las autoridades, quienes brindaron casi nula atención al padre y su hijo.



Indignado, Luis emplazó al presidente Gabriel Boric e hizo un llamado a la acción por parte del mandatario frente a la situación nacional en cuanto al aumento de la delincuencia. “Esto es demasiado, muertos todos los días, asaltos, encerronas. Nuestro país no es así. Joven Boric, póngase los pantalones de hombre, Ya es hora de que ponga más mano dura. Y no tanto de comisiones ni juntas, la verdad es que no vemos ningún resultado”, sentenció.



El padre finalizó asegurando que “la gente toma sus resguardos, a las ocho de la noche ya no anda nadie en la calle, es un impacto. Estamos en manos de la delincuencia, lamentablemente es una preocupación constante a pesar de que el municipio tiene sus camionetas de seguridad, Carabineros también transita, pero no es suficiente, la delincuencia los tiene sobrepasados”.