Durante la jornada habló Catalina Fuentes, una de las cinco víctimas del alcalde de Renaico Juan Carlos Reinao.



Recordemos que el edil se dio a la fuga durante el fin de semana, luego de que dieran la orden de detención en su contra por los delitos de abuso, violacion y aborto.



Habla víctima del alcalde de Renaico



Para el programa “Tu Día” de Canal 13, la joven relató los perturbadores momentos qué pasó con el jefe comunal.



“Yo recibí hostigamiento por parte de Juan Carlos Reinao, fui agredida sexualmente también, fui acosada laboralmente, y siento que la justicia nos está desprotegiendo en este momento, porque este hombre está prófugo”, partió señalando Fuentes.



Bajo esta misma línea, contó que él la contactó ofreciéndole un programa de verano para recién egresadas de cuarto medio.



“Él me llamaba a deshoras, me llamaba en la madrugada en estado de ebriedad, me escribía mensajes fuera del horario laboral. Yo tenía que tener el teléfono en silencio, a veces rondaba mi casa también, a veces venía a mi casa sin avisar”, relató.



Así mismo, contó que tras ser agredida sexualmente por Reinao él la comenzó a hostigar más aún para que no hablara.



“Cuando ocurrió la agresión sexual yo pude contarle a mi mamá después de un mes casi. Mi mamá le preguntó ‘¿qué le hiciste a mi hija?’, y él le respondió ‘son cosas de grandes’” dijo.



Finalmente mencionó que “él no me amenazó pero sí amenazó a mi padre, él rondaba la casa. Lo amenazó de muerte”.



Por el momento, no se sabe el paradero de este jefe comunal que acumula varios delitos sexuales en distintas comunas del sur del país.

La fuga del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, es muy grave. Con la ministra @totiorellanag la hemos condenado con fuerza. Además, instruí a @PDI_CHILE para que priorice su búsqueda y se active solicitud de orden internacional de captura, en caso que haya salido del país. pic.twitter.com/IplfxzWiXQ — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) November 6, 2023