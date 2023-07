Venezolano se impacta al darse cuenta que se está chilenizando

Un joven venezolano se convirtió en viral en Tiktok al mostrarle a sus seguidores que se está "chilenizando".

Todo comenzó con una divertida dinámica de preguntas del usuario @jerrycomedia, quien demostró que su tiempo en nuestro país no ha pasado en vano y ya se le nota. El joven se impacta al percatarse que ya ocupa términos que usan los chilenos e incluso, ya puede elegir cual es su comida típica favorita.

Uno de los tantos ejemplos que dio es que ya se sabía las letras de las cumbias que habitualmente se escuchan en el país. En el registro de la plataforma de vídeos, también contó que su tipo de empanada preferida era la empanada de pino y que su plato chileno favorito con choclo (luego se retractó y dijo maíz) era el pastel de choclo y que la fecha esperaba con más ansias era el 18 de septiembre.

Finalizando el video, contó que el dolor de cabeza lo puede arreglar con un dos paracetamol y un tecito, una frase que es muy típica en Chile.

"Oh no! Me estoy chilenizando", comentó.

El registro ya acumula más de 24 mil vistas y cientos de comentarios, la mayoría de venezolanos que sienten que les ha pasado lo mismo.

"Me pasa lo mismo Jerry tranquilo, a tomarnos el paracetamol con el tecito", "ya nos Chilenizamos nada que hacer jaja", " es cierto llevo 4 años en chile y lo amo. lo que escucho es cumbia, me encanta el completo jajaja y tomo muchísimo té, y obvio el PO no me falta", fueron algunas de las reacciones de sus compatriotas.

Te puede interesar: Mujer se salvó de milagro tras impresionante choque

Revisa el video del venezolano