Venezolano que fue criticado por apoyar a Pinochet se defiende

Una lluvia de reacciones generó un tiktoker venezolano que respondió a una crítica en su contra por destacar el rol del dictador Augusto Pinochet en Chile. Según da a entender, le pidieron que se fuera del país.

“No me da miedo decir que Pinochet fue un héroe. ¿Me entendiste, huevón?”, se defendió el usuario extranjero que, según cuenta, accederá pronto a la nacionalidad chilena.

“Espero que me hayas entendido. ¡Lárgate tú, pedazo de huevón! A mí no me regalan estar aquí, y el año que viene voy a ser chileno, porque me lo gané”, recalcó.

El venezolano, que se veía muy molesto, continuó con su respuesta: “Tú eres chileno porque naciste aquí, no lo escogiste. Yo escogí ser chileno, eso tiene más mérito todavía”.

“Tú eres chileno porque naciste aquí, yo decidí ser chileno, ya adulto. ¿Entonces quién tiene más derecho en hablar?”, cuestionó.

Las reacciones a la defensa del venezolano

Como siempre sucede, el video dio paso a un intenso debate en redes sociales. Mientras que algunos apoyaron la postura de su protagonista, otros derechamente lo criticaron.

“¿Te imaginas defender con esa misma fuerza tu país?”, “Un verdadero patriota un chileno de corazón”, “¿Lo decidió o necesitó ser chileno?” y “Para mí ya eres chileno. Da gusto cómo defiendes a Chile”, fueron algunos de los comentarios en la red social de vídeos.