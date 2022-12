Venezolano que criticó el espíritu navideño de Chile se enojó por las críticas en su contra

Una oleada de críticas generó durante las últimas horas un venezolano residente en Chile, luego de compartir una dura crítica sobre cómo se esperar la Navidad en nuestro país. A través de la plataforma TikTok, el joven afirmó que “Chile el único país donde no llego la Navidad”.

A juicio del ciudadano extranjero, en el país donde actualmente reside reina la “tristeza”. “Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí... ¡Todos! El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí”, lamentó el usuario de TikTok.

Además, sostuvo que “este es el único país donde no se siente la Navidad. Hasta en Venezuela la gente siente la Navidad. Aquí no, aquí pareciera que la Navidad no llegó nunca. ¡Qué tristeza de país!”.

Venezolano que criticó a Chile.

Luego de enterarse de la repercusión alcanzado por su video, el joven venezolano publicó un nuevo registró y aseguró que todo se trataba de un experimento: “Yo hice un video criticando la Navidad de Chile y ese video se puso polémico, hasta los mismo venezolanos criticando, pero no entendieron que era una experimento social”.

“Yo he hecho videos pidiendo ayuda, para ayudar a la gente de la calle con comida y medicamento, pero a nadie le interesa eso”, afirmó. En la misma línea, sostuvo que “uno hace un video con polémica y ahí sí salta todo el mundo, porque todo el mundo es bueno para criticar y juzgar, y ahí sí se hace viral”

“Para que reflexionen, que hoy se hace viral la estupidez, lo polémico, lo malo, pero lo bueno nunca se hace viral”, concluyó con el descaro de estar molesto por las críticas en su contra.