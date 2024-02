Un tiktoker venezolano se indignó con los reclamos de una compatriota en el programa Contigo en la Mañana de CHV. En la instancia la mujer llamada Yusemi Maldonado fue fiscalizada por Carabineros, encontrándose conduciendo sin su licencia de conducir, ante la presencia de la prensa en el lugar la mujer señaló que Chile era particularmente, más exigente con entregar documentos a migrantes de Venezuela y que deberían existir más facilidades para ellos por su calidad de refugiados.



El clip del momento y la discusión que tuvo la mujer con la periodista Monserrat Álvarez causaron gran polémica entre los usuarios de redes e indignación entre sus compatriotas, quienes comentaron lo ocurrido y no consideran prudentes las solicitudes que la mujer hizo. "El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación a derecho. No es que yo no quiera, sino que me piden demasiados documentos (...) Me piden el título de bachillerato (cuarto medio en Chile) y yo lo tengo allá (en Venezuela), pero es difícil conseguir eso en mi país”, señaló Yusemi.



Indignación de compatriota venezolano



El “show” de esta conductora venezolana, a quien le tuvieron que quitar su vehículo por no tener documentos, causó el enojo de muchos de sus compatriotas en Chile, quienes señalaron que ella pintó las cosas más complejas de lo que eran. Ese fue el caso de @elpeluo, un influencer venezolano radicado en nuestro país que sintió vergüenza con las palabras de la mujer.



“Qué pena con el dueño de casa. Yusemi... Yusemi no puedes andar en el auto sin los papeles. No puedes andar en un auto sin permiso para manejar. No puedes, eso es ilegal, es un delito. Si te quedan de la delincuencia, no puedes cometer delitos (...) el Presidente Boric, si bien a mí no me gusta, no está para resolverte tus problemas”, apuntó el hombre.



Para luego agregar que no era obligación del Estado resolver los problemas de los migrantes como prioridad. “Además, que el Estado chileno sepa los problemas que tenemos los venezolanos en sacar nuestros documentos no los obliga a resolvernos los problemas ni a darnos privilegios. Tú tienes que hacer la fila igual que todos, presentar exámenes igual que todos, como lo hemos hecho muchos, así que deja de darnos vergüenza o, en el mejor de los casos, vete pal coño, marica”, cerró.



El reel alcanzó más mil likes y cientos de comentarios. “Muy bien dicho Chamo”, “Sabias palabras”, “Con mi Presidente Boric no se metan” y “A ti no te tiene que gustar nuestro Presidente. Nos tiene que gustar a nosotros, y por algo es el Presidente de NUESTRO país”, fueron algunos que se destacaron.