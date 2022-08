Venezolano compartió video donde asegura que se arrepintió de venir a Chile

El sujeto se viralizó tras realizar una polémica reflexión en sus redes sociales.

Venezolano en Chile.

En toda una polémica se transformó el video que publicó durante las últimas horas en sus redes sociales un ciudadano venezolano que reside en Chile. El mencionado compartió un TikTok donde afirmó que “yo creo que a todos nos pasa lo que me pasa a mí”, mientras manejaba por la aplicación Uber.

“A veces me quiero devolver para Venezuela aunque no haya luz, no haya agua, lo que sea que esté pasando allá, en vez de haberme mamado esto hermano, de trabajar tanto y sentir que no lograi nada, en el sentido de que saliste para trabajar y claro, para darle estabilizad a tu familia y trabajar, trabajar y trabajar para pagar, pagar, pagar y a veces digo me dan ganas de mandar todo a la mierda y devolverme a Venezuela, aunque no haya luz cada tres horas”, expuso.

“Nadie allá se está muriendo y muchos se están devolviendo, no es fácil estar lejos de la tierra que te vio nacer y pasar tantas cosas, pasan tantas cosas acá afuera. Es parte de la inmigración dice mucha gente, pero es difícil esto, es difícil, yo le pido a dios que nos dé fuerza a cada uno de nosotros, los inmigrantes, sea de la nacionalidad que sea, porque a veces quieres mandar toda a la mierda”, cerró Alexander Añez.