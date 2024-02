En un video viralizado en redes sociales se vio cómo detuvieron a Juandri Blanco (23) y a Wuilimar Fernández (24) en Tacna, Perú. La pareja acusada de asesinar a la comerciante de 68 años, Margarita Farías fue llevada hasta una cárcel en el país vecino, lugar en donde se mantendrán en prisión preventiva hasta que se tramite su extradición y se corrobore que participaron en la muerte de esta adulta mayor.



Recordemos que Farías, era una conocida vecina de San Antonio y había acogido a esta joven pareja que transitaba por las calles con una bebé de 11 meses para brindarles ayuda y que no durmieran en la calle, sin embargo, según contaron vecinos del sector estos extranjeros desaparecieron justo cuando se encontró el cuerpo sin vida de la mujer, quien tenía claros signos de asfixia.



¿Qué dijo el venezolano acusado de matar a Margarita?



En el video que se viralizó en redes se observó a la pareja de venezolanos siendo llevada a los carros policiales del Perú. A la mujer, Wuilimar se le vió bastante callada e intentando ocultar su rostro, mientras que al sujeto, Juandri, se le mostró molesto con la presencia de la persona que grababa, a quién observó con una perturbadora cara mientras sonreía forzadamente.



“¿Cómo estai’?”, le dijo el venezolano a la persona que lo grababa, quien le consultó por el crimen de la vecina de San Antonio. “Yo no lo hice, por eso me río ¿Por qué me tomas tantas fotos? Yo no lo hice”, apuntó el acusado con los ojos bien abiertos y fingiendo una gran sonrisa.



Cabe mencionar que estos dos jóvenes, según informó la PDI, luego del crimen escaparon a Santiago y desde ahí se dirigieron a Arica para abordar un bus hasta la ciudad de Tacna. La detención fue posible gracias a las diligencias efectuadas por la Policía Nacional del Perú y la Interpol. "La forma en que la asesinaron fue muy cruel, era una vecina muy querida. Encima, ella tenía movilidad reducida, así que era imposible que se pudiera defender. Por eso es que exigimos justicia con tanta fuerza, porque lo que hicieron fue brutal", señaló una vecina de Farías.