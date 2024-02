Durante la jornada se volvió viral en redes sociales la reacción de una mujer venezolana llamada Yusemi Maldonado, quien en medio de una cobertura para el matinal de CHV criticó al Gobierno y acusó que en Chile los trámites para los venezolanos eran particularmente más complicados. Cabe mencionar que la mujer fue descubierta manejando sin documentos ni licencia de conducir.

"El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación a derecho. No es que yo no quiera, sino que me piden demasiados documentos (...) Me piden el título de bachillerato (cuarto medio en Chile) y yo lo tengo allá (en Venezuela), pero es difícil conseguir eso en mi país. El proceso no es como lo tienen ustedes aquí”, expresó molesta Yusemi.



¿Qué ocurrió con la conductora venezolana?



La mujer discutió con la periodista Monserrat Álavarez, quien le aclaró que los procesos eran iguales para todos y que incluso una persona chilena sin cuarto medio tenía que hacer eso. Si quieres la licencia, vas a tener que seguir las reglas del Estado chileno. Tienes que estudiar online en el plan del Mineduc, cuatro meses, para rendir un examen libre. Has tenido cuatro años para hacer eso”, expuso la profesional.



En la instancia, la mujer aseguró que dejó sus documentos en casa por temor a que se los robaran, y Carabineros le dio tiempo para que un amigo se los llevara hasta el punto de fiscalización, sin embargo esto nunca ocurrió. Por lo tanto quedó citada al Juzgado de Policía Local. “Le dimos toda la facilidad para que mostrara su documentación, pero no tenía nada” confirmó una funcionaría policial.



“Voy a tener que sacar todo y me quedaré en la casa”. Sin embargo, insistió en que “a nosotros, los venezolanos, no nos exigen los mismos documentos (que a otros extranjeros)”, dijo Yusemi. Tras este incomodo momento la periodista Paulina Padilla aprovechó de aclararle a la mujer extranjera que “hay muchos venezolanos que nos han escrito al WhatsApp del programa y nos dicen que no es tan difícil (obtener el comprobante de estudios), que no es como lo planteas tú”.



Ante esta evidencia de que estaba mintiendo, la mujer lanzó. “¿Cómo hago yo si no tengo tiempo para ir a la municipalidad? Acá hay que trabajar 12 horas para pagar todo. Es algo impactante para nosotros, porque en nuestro país la gran mayoría tenemos casa, no estábamos acostumbrados a pagar arriendo”. Posteriormente se acercó a unos Carabineros y rompió en llanto, para luego salir corriendo.

Me mandaron un BONUS TRACK. Anda sin ningún papel, ni siquiera del auto, porque dice que chilenos la atacaron Y TIENE MIEDO. pic.twitter.com/p0Ip7TW1aP — e. (@bevita) February 22, 2024