Una tiktoker venezolana se volvió viral por grabar un reel señalando el problema de las chilenas en cuanto al empoderamiento y su relación con los hombres. “Se sienten autosuficientes” dijo en el polémico video.



Ante esto cientos de chilenas reaccionaron y empezaron a comentar el video, principalmente señalando que las venezolanas se “creen dueñas de la verdad” y que este tipo de contenido solo logran más odio.



Tiktoker venezolana señaló el problema de las chilenas



“La mujer venezolana es trabajadora. La mujer chilena aún mucho más. Solo que la mujer chilena habla de un empoderamiento falso, porque todas tenemos que trabajar”, partió diciendo.



Luego señaló que “todas nos podemos dar nuestros lujos, el problema que tiene la mujer chilena es que ellas se sienten autosuficientes. ‘Yo me doy casa, me doy carro, no me hace falta nada, entonces el hombre que esté conmigo, gane mucho o poco, yo no voy a tocar su dinero’. Marica, la venezolana puede ganar millones, pero todo lo que gane ese huevón me lo tiene que dar”.



Bajo esta misma línea agregó que “aquí no se trata de que yo pueda cubrir mis gastos, no se trata del dinero o el interés, pero nos gusta que el hombre provea y nos dé”.



“El problema de la mujer chilena, y que conozco unas cuantas, es que son huevonas, se creen eso de ‘yo soy autosuficiente’, y el hombre tirándoselas de rico, entonces viene la extranjera, la viva, y dice ‘pa’l bolsillo’. ¡Ponte las pistas, chama!”, cerró.



“Así somos las mujeres chilenas aperradas salimos solitas adelante sin depender de nadie”, “Yo que soy chilena pienso que estar en pareja se trata de apoyarse y salir adelante juntos, porque el hombre también tiene sentimientos”, “Bueno, es que la dama no entendió nada a que nos referimos con el empoderamiento femenino”, “Es la actitud arrogante con la que se juran dueñas de la verdad que caen mal algunas de estas señoras extranjeras”, fueron algunos de los comentarios que recibió de respuesta.