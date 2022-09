[VIDEO] Venezolana criticó la gastronomía chilena en nuestras Fiestas Patrias

No podían faltar los que siempre intentan llamar la atención con sus críticas. Sí, nos referimos a la comunidad venezolana residente en nuestro país. En esta oportunidad, una joven lanzó una dura reseña a la gastronomía chilena, especialmente por el uso de la cebolla en las preparaciones de estas fechas.

A través de su cuenta en TikTok, la usuaria “lagery2021″inició su relato manifestando que admira el ambiente festivo de Chile en estas fechas, pero tras ello se lanzó con todo con su crítica. “Me encanta Chile, me encanta el patriotismo de su gente. Para esta fecha ellos celebran con una euforia, con un asado, todo es una cueca, un terremoto… ellos celebran esto mejor que la Navidad y realmente lo admiro”, dijo de entrada.

Luego, vinieron sus venenosas palabras: “¿Por qué razón tienen que echarle cebolla a la empanada de pino? O sea, no obstante que se la echen, si no que para estas fechas todo huele a cebolla. Uno sale de su casa, una cuadra y todo huele a cebolla. Vas por una carretera, es increíble, y huele a cebolla, vas a un centro comercial y huele a cebolla”, expresó.

Para rematar, la extranjera residente en Chile emitió las siguientes palabras: “¿Por qué no cambiaron la cebolla, por ejemplo, por tomate o pimentón? Le echan cebolla y ¡todo Chile huele a cebolla! Y van a salir unos ridículos a decirme ‘no la comas’, pero no es que yo no la coma, es que la huelo, ¡la huelo!”.