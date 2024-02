La empresa estadounidense Hall & Hall se encuentra vendiendo una isla virgen chilena ubicada en la región de Aysén. El lugar está completamente cubierto por naturaleza y no ha sido tocado en miles de años, incluso en este santuario no existen casas ni habitantes. Respecto a sus medidas la empresa señaló que mide 7 veces el tamaño Manhattan en New York y la mitad de la ciudad de Hong Kong.



“El recinto tiene 163 kilómetros de playas, con grandes bosques nativos de coihues, ñirres, lengas y mañíos, además de ser una reserva de 1.130 millones de metros cúbicos de agua dulce”, señaló la compañía. Cabe mencionar que la isla además tiene en su interior 3 lagos y 80 lagunas y supera las 4.450 hectáreas de superficie. Incluso según 13c corresponde a todo el territorio quemado en los incendios forestales del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.



¿Cuánto cuesta la isla virgen a la venta?



Para llegar a esta idílica isla la persona que la compre deberá transportarse en lancha o helicóptero desde Balmaceda. El corredor a cargo de esta venta Jeff Buerger, señaló que “mientras que las islas no suelen ser para todos, encontrar una de este tamaño, con tal cantidad de playas, agua dulce, naturaleza virgen y privacidad es muy raro. Y dado que nadie la ha tocado, es una gran oportunidad para construir en ella”.



“Aquí la naturaleza ha permanecido intacta desde hace miles de años (...) A medida que parece que el mundo se encoge, y las oportunidades de expansión para trabajar en propiedades de clase mundial están aumentando, nos sentimos emocionados, privilegiados y humildes al presentar la Isla Virgen. Es una rara oportunidad el presentar esta propiedad sin precedentes al mercado global”, escribieron desde la empresa vendedora.



El lugar cuesta $35 mil millones de dólares y según la corredora “suele ser un cliché en el mercado inmobiliario, pero esta propiedad realmente merece decir que se trata de una oportunidad de una vez en la vida (...) Aquí hay muy poca actividad, con islas vírgenes y actividad turística ocasional. Para servicios como transporte, insumos, alimentación y más, Puerto Aysén o el cercano Puerto Chacabuco son los pueblos más cercanos”, cerró la empresa.

