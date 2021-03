Vecinos exigen la expulsión de los campamentos de migrantes en plaza de Iquique

Los ilegales han sido visitados hasta por candidatos políticos, que les prometieron regularizar su situación, por lo que han decidido no irse del lugar hasta tener una solución del Gobierno de Chile.

Una tensa situación mantiene en vilo a los vecinos y autoridades de la hermosa ciudad de Iquique. El problema radica en un grupo de migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos, que siguen habitando en la céntrica Plaza Brasil de la comuna.

Fue en el segundo semestre de 2020 cuando este espacio público comenzó a ser utilizado por extranjeros, que llegaban hasta la Región de Tarapacá por pasos no habilitados para dormir. Sin embargo, la situación ha ido escalando en complejidad y el lugar se ha ido convirtiendo en un verdadero campamento de ilegales.

Si bien, los primeros extranjeros que se establecieron en el sector ya fueron derivados a otras regiones donde eran esperados por familiares, los que actualmente se encuentran habitando el lugar, manifestaron que no tienen para donde ir y que esperan una solución por parte del Gobierno de Chile.

Solución que según la presidenta de la Junta de Vecinos Plaza Brasil, Betty Terrazas, no ha llegado por falta de voluntad y gestión política.

"Ellos quieren salir, quieren irse de aquí, el problema es que aquí no se les da ninguna solución, no hay gestión para eso. Yo encuentro que esto es cuestión de gestión nada más, de voluntad, pero no se ha hecho porque pasa el tiempo y la gente se ha asentado en la plaza", sostuvo la dirigenta.

Plaza Brasil fotografiada desde las alturas, antes que se desatara la crisis migratoria.

Según el último catastro realizado por la Gobernación Provincial de Iquique, son cerca de 60 extranjeros los que permanecen en la plaza, muchos de los cuales ya han sido asistidos por la repartición y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con traslados humanitarios y hospedaje.

Sin embargo, y como era de esperarse, algunos de los migrantes ilegales fueron detectados "aprovechándose" de la situación que, finalmente, genera que la plaza nunca se desocupe.

"Varias personas, o en su mayoría cuando llegaba una familia, la forma de operar era: llegaban, se instalaban ahí, trabajaban durante una semana o 10 días, juntaban lo suficiente y empezaban a arrendar una pieza, y se llevaban a su familia completa. Pero a pesar de esto, y de que varias personas lograban salir ayudados o por sus propios medios, dejaban la carpa instalada igual en la plaza, y se generaba un sistema de turno para estar ahí presente, en caso de que hubiese algún tipo de ayuda o beneficio", declaró el gobernador de Iquique, René Muñoz.

Las autoridades también denunciaron que hasta dicho espacio han llegado candidatos de diversos sectores políticos a prometer, incluso, la regularización de documentos.

"Llegaron algunos candidatos y, de alguna manera, fue muy notorio como aleonaron a la gente. Yo no sé qué les prometieron pero algo hay. En redes sociales se ha dicho que prometieron regularizar la documentación, y la verdad no entiendo qué prometieron porque cambiaron mucho (los migrantes) su forma de actuar, y lamentablemente ya no podemos marcar presencia trabajando en la Plaza Brasil. De todas formas, seguimos trabajando de manera indirecta con algunas entidades internacionales y se consiguen, todavía con la OIM, traslado humanitario y alojamiento", cerró.

Se estima que desde que este espacio público comenzó a ser utilizado, más de 350 migrantes han pernoctado en el lugar. Esta semana, de hecho, la OIM realizará el traslado de 20 personas a otras localidades del país como destino final.