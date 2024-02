Durante la jornada del pasado 10 de febrero, el equipo de Meganoticias estuvo en conversación con algunas vecinas del Monte Sinaí. Este es uno de los sectores de Viña del Mar que fue consumido por el fuego de los incendios forestales. Una de ellas, llamada Ángela, le contó al mencionado medio que “Aquí nos siguen amenazando que nos van a quemar, acá al frente bajan por el cerro andan rondando, nos gritan que nos van a quemar que nos quieren ver quemados”.



Terror por incendios forestales

“¿De dónde son esas personas? ¿Se pueden identificar?”, le preguntó el periodista Danilo Villegas, quien estaba a cargo del despacho. “Son chilenos, los carabineros igual están haciendo su trabajo, igual ellos no pueden bajar”, respondió la mujer. “Y es terrible porque al final uno trata de descansar por lo que hacemos en el día y no se puede porque tenemos el miedo de que nos vuelvan a prender fuego”, agregó.



“El lunes fue terrible todos los vecinos bajaron para ver el tema del cerro, porque había gente que nos decían que querían quemar, ahí en la torre (punta), hay harta vegetación y eso es lo que más sufrimos”. contó. Luego, se unió a la conversación otra vecina del sector, llamada Lorena, suegra de Ángela, para apoyarla. “Esto es de todos los días, ayer vino carabineros y dijeron que ellos no podían bajar porque los tienen amenazado, estamos botados nosotros acá arriba”, aseguró.



Tal vez te interese leer: Comisión organizadora de Viña pone punto final a polémica petición de TVN de cancelar show de Peso Pluma

“¿Hay refuerzo policial?”, preguntó el periodista. “Lo que sé es que están haciendo rondas, pasan mucho por abajo, pero igual uno no queda 100% tranquila”, afirmó Ángela. “En la noche se ve que pasan autos de carabineros pero ronda en general no, por aquí en el sector no, abajo sí. Necesitamos resguardo, no puedo negar que andan artos helicópteros y drones uno se siente más tranquila pero se necesita en la tierra firme donde estamos nosotros”, añadió.