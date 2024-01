Durante la jornada se realizó la formalización a Cathy Barriga y seis funcionarios de su administración como alcaldesa en Maipú, los motivos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Hasta el juicio la exalcaldesa llegó acompañada de su marido, Joaquín Lavín Jr. y la esperaban un grupo de vecinos de la comuna en cuestión quienes gritaron varias consignas en su contra.



Recordemos que Barriga se desempeñó como edil de Maipú entre 2016 y 2021, periodo en el que se le denunció una mala gestión de los fondos alcanzando la suma de $30 mil millones de pesos. Sobre esto, la mujer ha insistido en su inocencia e incluso acusó una persecución política y de género en su contra, principalmente desde los medios de comunicación y el actual alcalde de la comuna Tomás Vodanovic.



Vecina fue a funar a Barriga en tribunales



"Estamos defendiendo nuestra comuna que se usó como se quiso por esta mujer. Creyó que estaba en un mundo de Bilz y Pap o en Disneylandia, pero no es así", dijo una de las vecinas que se encontraba entre la multitud aglomerada afuera de tribunales. Minutos más tarde la mujer conversó con el “Mucho Gusto”.

"Apenas entró despidió a 1.500 trabajadores. Hizo una persecución sin piedad contra los dirigentes sociales, sin piedad contra los funcionarios que no estaban de acuerdo con ella", comentó la mujer quien además aseguró que "sembró el miedo y el temor dentro de la municipalidad. Prácticamente llegó a llamarse Maipunga o Maipú Renazi. No invirtió en SMAPA, no les pagó a los funcionarios que hasta el día de hoy esperan".

Luego la mujer finalizó con una potente acusación. "Ella me persiguió sin piedad, teniendo un hijo que tenía cáncer me persiguió. Mientras que a la gente le daba permiso para trabajar 3 meses libremente, a mí me daba tres días", cerró. Sobre esto, cabe mencionar que varios exfuncionarios han acusado conductas similares de parte la administración de Barriga.