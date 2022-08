Vanessa Daroch lanzó una nueva y preocupante predicción para nuestro país

“Yo lo he dicho antes, esto no es un tema político, es de la naturaleza y del cambio climático”, lanzó.

Un nuevo escándalo generaron las recientes declaraciones de la tarotista Vanessa Daroch en medio de su participación en Desde mi cocina con la Nene, live de Instagram conducido por el animador José Miguel Viñuela.

Todo surgió cuando la tarotista comenzó a recibir preguntas sobre el futuro del país. En concreto, le consultaron cómo se viene la mano en los próximos meses. Ahí, la mentalista tomó la palabra y reiteró una predicción que de la que ya había dado luces hace un par de semanas. Incluso, se la jugó con un consejo.

“Que la gente junte alimentos”, lanzó de entrada en el espacio del ex Mega. Eso sí, de inmediato aclaró: “yo lo he dicho antes, esto no es un tema político, es de la naturaleza y del cambio climático”. Además, agregó que “se viene esta sed de alimentos, pero no junten a lo loco, solo háganlo”.

Recordemos que la tarotista ya había lanzado un presagio similar. “Estamos pasando por una etapa de cambio. Este año va a ser de muchos altos y bajos, y vienen cambios radicales que la gente va a tener que asumir”, adelantó en mayo de este año. “Vienen muchos cambios. Yo le recomiendo a la gente, sacando el tema político, es algo social. Primero, junten, como puedan, alimentos no perecibles porque, a nivel mundial, viene una crisis alimentaria”, cerró.