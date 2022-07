Vanessa Daroch reveló las ciudades que serán afectadas por un terremoto en Chile

La vidente dibujó un mapa señalando los lugares del país que serán afectados por el cataclismo muy pronto.

Vanessa Daroch advirtió donde será el terremoto.

Preocupante. La reconocida vidente nacional, Vanessa Daroch, reveló nuevos detalles sobre el supuesto terremoto que se sentirá próximamente en el norte del país. A pesar que lo viene anunciando desde hace un tiempo, la mentalista decidió entregar más antecedentes sobre el sismo, el cual se sentirá prácticamente en gran parte del país.

A través de Instagram y en conversación con el animador nacional, José Miguel Viñuela, la tarotista mostró un mapa para dar cuenta de la principal zona que se verá afectada. “Es en el norte de Chile y al sur de Perú. Empezaría esto en el sur de Perú. Bueno, aquí está el Morro de Arica. Tomará Arica, Valparaíso y hasta Pucón o Villarrica. Es lo que yo veo”, afirmó.

Luego, reiteró que “toma Arica, toma Santiago, por supuesto, y puede que incluso se sienta en Isla de Pascua. Y llega a Pucón”. “Se va a sentir más fuerte cercano al norte. Podría llegar, incluso, a Brasil o Argentina”, explicó. Eso sí, la mentalista precisó que “esto no es asustar. Tenga la mochila de emergencia, no cuesta nada”. “Yo veo que puede ser... y ojalá sea un horario en que estemos todos en las casas. Lo pronostican, yo no, pero los sismólogos lo pronostican para agosto. Están todos pendientes de Chile, porque dicen que es ahora en agosto”, cerró.