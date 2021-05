Vanessa Daroch anunció el nombre del futuro Presidente de Chile

La médium descartó a Daniel Jadue, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel y a Pamela Jiles, como futuro Jefe de Estado en el país.

La famosa tarotista Vanessa Daroch realizó sus predicciones sobre las y los candidatos presidenciales y sus opciones de llegar a La Moneda a fin de año.

A través de un Instagram Live, la vidente conversó con Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz sobre la contingencia nacional, espacio donde lanzó las cartas para saber quién podrá llegar al sillón presidencial.

Al ser consultada por diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien en la encuesta CEP lideró como la política mejor evaluada, la médium la descartó de plano como futura presidenta de Chile.

"No, yo no la veo como presidenta. Candidata puede ser, pero como presidenta, no. Más adelante ocupará un importante cargo", sostuvo.

"Este es el momento de sanar, así que puede que incluso vaya a salir alguien, no de extremos, sino que de centro, alguien que esté como con ideas de acá, pero también de allá. Pero yo no veo un extremo", añadió la tarotista, descartando también a Daniel Jadue, Sebastián Sichel y Joaquín Lavín.

"Veo a alguien nuevo que trae muchos cambios, es más, su vida ha estado centrada en hacer cambios y ha estado de la mano de alguien que ya se ha presentado como presidente", complementó, apuntando a las figuras de Yasna Provoste y José Antonio Kast.

Finalmente, la tarotista indicó que aparecerán dos candidatos nuevos e inesperados, y que de ahí saldrá el próximo mandatario: "El futuro presidente de Chile será un hombre, de centro y veo a una mujer, que aún no se presenta como candidata, que será su más dura competencia".